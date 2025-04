Ilgiorno.it - Servizi e corner shop: l’agricampeggio guarda al futuro

Bellero Green Factory, azienda agricola e fattoria didattica che ospita il primo e per ora unico agricampeggio su territorio provinciale, nelle ultime settimane ha completato un articolato progetto di ampliamento e rilancio iniziato l’anno scorso. Forte dei risultati maturati nel primo quadriennio di vita, l’azienda agricola si è dotata di nuovi. ", che dispone di 13 piazzole, ha incrementato in modo sostanziale i propri– dicono da Bellero– dotandosi di un nuovo info point e di un’area ospitality completa, fra le altre cose, di lavanderia edi prodotti freschi locali. I diversi progetti rappresentano una risposta unica nel suo genere sia nell’ambito dell’attrattività turistica che per quanto ril’accesso da parte della popolazione residente.