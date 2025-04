Sport.quotidiano.net - Serie D. Montevarchi, anticipo a Seravezza. Contro la Fezzanese si gioca sabato

si giocheràalle 15 allo stadio Buonriposo di. Il motivo dell’rispetto al giorno indicato inizialmente nel calendario è da ricercare nella manifestazione del "Palio dei Micci" della vicina Querceta che ogni anno richiama un grande seguito di pubblico all’interno dell’impianto versiliese. L’evento è in programma domenica, ecco il perché del cambio orario di questa importante partita che vedrà i ragazzi di Rigucci confrontarsiil fanalino di coda che, a sei giornate dalla conclusione della stagione regolare, ha più di un piede nel campionato di Eccellenza. Per Martinelli e compagni un’occasione più unica che rara per dare non solo seguito al buon pareggio internola Fulgens Foligno ma di avvicinarsi, in maniera concreta ai 42-43 punti che, numeri alla mano raffrontati con le altre stagioni, garantiscono al 99% la permanenza nella massimadilettantistica.