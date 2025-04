Sport.quotidiano.net - Serie D. Grifone, primi nomi per la panchina

Anche se mancano ancora cinque giornate al termine del campionato (tre gare interne con San Donato Tavarnelle. Montervarchi, Siena) e due in trasferta (Ostia Mare e Ghiviborgo) nell’ambiente degli sportivi e dei tifosi maremmani l’attenzione è già rivolta alla prossima stagione. Ed è chiaro che l’interesse principale è rivolto a chi siederà sullabiancorossa dal momento che mister Consonni, con un’anticipazione di alcuni giorni fa, si è "autoescluso" dichiarando che a fine stagione stagione lascerà la guida tecnica del Grosseto. E nei discorsi e nelle valutazioni degli sportivi e dei tifosi ci sono dueche stanno ricorrendo in maniera particolare: si tratta deidi Alfredo Aglietti e di Paolo Indiani. E’ chiaro che da parte della società delnon c’è nessuna dichiarazione in merito: anzi al momento queste voci vengono seccamente smentite dal direttore generale Filippo Vetrini il quale, invece, si vuole soffermare sulla stagione in corso.