Panorama.it - Serie A, profondo rosso: un miliardo speso per commissioni dal 2020

Nel calcio italiano che tira la cinghia, almeno a parole, c’è una categoria che continua a incassare senza che ci sia alcun segnale di contrazione. E’ quella degli agenti, intermediari e procuratori. Nell’anno solare 2024, che comprende le sessioni di calciomercato di gennaio e della scorsa estate, secondo i dati ufficiali pubblicati dalla Figc i club dellaA hannoalla voce “” la bellezza di 226,171 milioni di euro. Abbattuto il record precedente che risaliva al 2023 con 220,163 milioni, un balzo del 2,7% che può sembrare poco significativo in termini assoluti ma che conferma come proprietà e dirigenti non riescano ad imporre un freno all’uscita di denaro dal sistema.Soldi che finiscono nelle tasche dei procuratori e delle rispettive agenzie e che non vengono reinvestiti nella filiera del pallone.