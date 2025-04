Rompipallone.it - Serie A, nuova destinazione per Garnacho: pronto lo scambio

Leggi su Rompipallone.it

Alejandroresta nel mirino dellaA: l’operazione può concludersi in estate grazie a un nuovoIl momento del gioiello del Manchester United è sulla bocca di tutti e stavolta non per rovesciate da copertina o giocate da stropicciarsi gli occhi. Le cose per i Red Devils continuano a non andare bene, soprattutto sotto il profilo offensivo, e in tanti stanno criticando il calciatore per prestazioni non all’altezza del livello preteso dai tifosi e dal suo attuale club.Ha solo 20 anni e ha il diritto di sbagliare, ma da due anni si parla del talento argentino come uno dei potenziali craque dalla metà campo in su. In un contesto difficile per chiunque, però,continua a non brillare, tanto che in molti stanno sottolineando come sia per numeri il peggiore dribblatore della Premier League.