Serie A non solo Roma-Juventus | giornata decisiva per la corsa all’Europa

La stagione è entrata nella sua fase più calda e la lotta per i posti in Champions, Europa e Conference League è ancora apertissima. La, grazie a una rinstraordinaria iniziata a gennaio, si è rilanciata in classifica con sette vittorie consecutive, rendendo possibile un sogno che fino a pochi mesi fa sembrava irrealizzabile.Ora i giallorossi si trovano al sesto posto con 52 punti, a tre lunghezze dallaquinta e a quattro dal Bologna quarto, contro il quale però hanno gli scontri diretti sfavorevoli. Dietro, la Lazio è appaiata a quota 52, la Fiorentina segue a 51 e il Milan è fermo a 47. Anche l’Atalanta, terza a 58 punti, è da tenere d’occhio, soprattutto dopo due sconfitte consecutive che hanno riaperto laal podio.Gli intrecci diQuestadiA sarà fondamentale per il destino di molte squadre, con scontri diretti che potrebbero cambiare completamente la classifica.