Oasport.it - Sergio Perez si leva un sassolino: “Tsunoda-Lawson? Ora si capisce quanto sia difficile guidare la Red Bull”

“Mal comune mezzo gaudio”, si potrebbe dire. Di chi o cosa stiamo parlando? Ovviamente di. Il pilota messicano, infatti, appiedato al termine della passata stagione dal team Red, si è preso una piccola (se non piccolissima) rivincita dopoavvenuto dopo il Gran Premio della Cina all’interno della scuderia di Milton Keynes. Com’è ben noto, infatti, Liamha ricevuto il “benservito” dal team principal Christian Horner e dal super-consulente Helmut Marko (a favore di Yuki). Proprio com’era capitato a “Checo” non più tardi di qualche mese fa. Un passaggio che non ha più coinvolto il pilota nativo di Guadalajara ma che, da lontano, lo ha fatto tornare in auge.“La gente ha la memoria corta e bastano un paio di gare storte per far dimenticare quello che hai fatto”.