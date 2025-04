Lanazione.it - Sequestrate tre tonnellate di… meduse. Erano destinate alla ristorazione

Campi Bisenzio (Firenze), 2 aprile 2025 – Nelle due settimane centrali del mese di marzo la Guardia Costiera della Toscana ha intensificato in tutta la regione le ispezioni sulla filiera della pesca finalizzata soprattuttotutela del made in Italy. Nel mirino degli ispettori sono entrati i depositi delle società di importazione, i rivenditori all’ingrosso fino ad arrivarevendita e somministrazione al consumatore finale di prodotti della pesca provenienti dai Paesi terzi. 150 ispezioni, oltre 5di prodotti ittici sottoposti a sequestro, 33 operatori multati per un totale di 40.000 euro di sanzioni oltrechiusura temporanea di due pescherie e un ristorante. Questi i numeri a consuntivo dei controlli. A Campi Bisenzio l’attenzione degli investigatori si è concentrata su una grossa partita dirinvenute nei magazzini di un’azienda di importazione gestita da cittadini extracomunitari.