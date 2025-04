Thesocialpost.it - Sequestrate 6 tonnellate di salumi: scaduti e congelati per essere venduti affettati in busta

Blitz dei carabinieri del Nas di Bologna in unficio della provincia, dove sono state individuate gravi criticità nella conservazione degli alimenti. Durante i controlli, i militari hanno posto sotto sequestro oltre seidi prosciutti e altri, stoccati in condizioni non conformi alle norme igienico-sanitarie.senza etichetta e spezie esposte agli insettiNel magazzino della ditta, i Nas hanno rinvenuto 6.000 chili di prodotti come prosciutti, guanciali, pancette e culatte, privi di etichettatura e quindi di origine irrintracciabile. Alcuni di questi risultavanoda tempo. Preoccupante anche la presenza di interi bancali di spezie, destinate alla lavorazione dei, conservate senza alcuna precauzione e quindi esposte a insetti e altri infestanti.