Sensini | Milan Inter? Può succedere una cosa nel derby tra Inzaghi e Conceicao dico…

di RedazioneNéstornon usa giri di parole, eccosvela su, analisi suoi due ex giocatori ora tecniciNéstor, ex allenatore e calciatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport prima didi questa. Un estratto:SU– «Simone è in una situazione privilegiata, non credo che al Bayern siano contenti di affrontarlo. Lo aiuta anche una struttura societaria molto forte: oggi all’le cose funzionano e, infatti, lo stesso allenatore rimane là per 4 anni senza stancarsi. Non è banale. Sergio alstava lentamente cercando di ambientarsi, ma ha trovato una situazione più complicata: non so se continuerà, ma non ha avuto tempo per incidere. Che siano due grandi tecnici è chiaro, ma visto da fuori, questo è il tempo dell’