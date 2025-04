361magazine.com - Selvaggia Lucarelli prosciolta dalle accuse di Fedez

“Bimbominkia” non è stato considerato un insultoNell’eterna querelle tra, questa volta, vince la giornalista. Nella giornata di oggi, 2 aprile, è stata infattidelledi diffamazione.In passato aveva bollatocon il termine Bimbominkia.“Il giudice – spiega all’AGI l’avvocata Barbara Indovina che assiste– ha ritenuto che quell’espressione non fosse offensiva tanto più che, come abbiamo sostenuto, è lo stessoa utilizzarla in alcuni suoi testi, come nel caso di ‘Bimbiminkia4life in cui si legge: ‘Noi bimbiminkia4life’ e anche nella canzone ‘Polaroid’. L’espressione, come suggerisce anche la Treccani, indica un comportamento infantile”.Per i legali del rapper, queste affermazioni, avrebbero offesoe avrebbero fatto allusione a una persona con “scarso quoziente intellettivo”.