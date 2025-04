Ilfattoquotidiano.it - Selvaggia Lucarelli prosciolta dall’accusa di avere diffamato Fedez: “‘Bimbominkia’ non è offensivo”

Non luogo a procedere, questa la sentenza sentenza del giudice Luigi Cernuto che ha così proscioltodidefinendolo. Lo scrive l’Agi. La decisione al termine dell’udienza pre-dibattimentale che, come stabilito dalla riforma Cartabia, è un passaggio utile per valutare se un caso richieda un approfondimento dibattimentale o meno. Nel caso di, mancavano le basi per ‘ragionevole ipotesi di condanna’.E Barbara Indovina, avvocata della giornalista, ha spiegato che “il giudice ha ritenuto che quell’espressione non fosse offensiva tanto più che, come abbiamo sostenuto, è lo stessoa utilizzarla in alcuni suoi testi. L’espressione, come suggerisce anche la Treccani, indica un comportamento infantile, non”.