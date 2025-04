Selvaggia Lucarelli prosciolta chiuso il caso ‘Fedez bimbominchia’

Leggi su .com

(Adnkronos) –è statadall'accusa di avere diffamato Fedez, nome d'arte di Federico Lucia, definendolo 'Bimbominkia'. Il fatto risale al 2023 quando la giornalista aveva commentato un video pubblicato dal rapper e Luis Sal (ex socio di Fedez e conduttore di Muschio Selvaggio) in seguito alla vicenda legata alla chiusura del podcast. Lo .L'articoloilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”