Scrive «ne*ro» su una cartellina in tribunale, avvocato sospeso per 60 giorni. E spunta la chat con Vannacci

Undeldi Forlì-Cesena è statoper 60per aver scritto la parola «» riferendosi a un uomo di origini nigeriane. È quanto deciso dal Consiglio Nazionale Forense come sanzione disciplinare per Francesco Minutillo. Il provvedimento arriva a seguito di un episodio avvenuto il 20 febbraio 2020 presso ildi Ravenna, dove il legale si era presentato con unasu cui aveva scritto la parola offensiva. La questione era stata resa nota dal giudice di Cassazione Roberto Riverso, che aveva condiviso sui social una foto della, censurando i nomi dei protagonisti. Il giudice aveva duramente criticato il gesto, definendolo «una barbarie». Secondo la ricostruzione, l’epiteto era stato scritto a pennarello sul bordo del fascicolo, in sostituzione del nome di un imputato di origini nigeriane coinvolto in un procedimento in cui Minutillo rappresentava due agenti feriti in servizio alla stazione di Faenza.