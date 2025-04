Anteprima24.it - Scoperto centro estetico abusivo, scatta il sequestro

Tempo di lettura: 2 minutiI militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e di controllo del territorio, tesa a contrastare fenomeni di evasione fiscale e abusivismo, hannoun soggetto che esercitava abusivamente la professione di estetista. In particolare, le Fiamme Gialle della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di autonoma attività info-investigativa, hanno individuato a Montella un locale adibito a studio per estetista gestito da un soggetto sprovvisto di partita IVA e completamente sconosciuto al fisco.Nel corso dell’intervento, i militari hanno constatato la presenza di attrezzature e strumentazioni per l’esercizio della professione, con particolare riferimento all’attività di onicotecnica e di make-up artist.