Scomparso nel nulla, trovato dopo una notte di ricerche

Montecosaro (Macerata), 2 aprile 2025 – È statoquesta mattina, intorno alle 8.30, su una panchina di Montecosaro, in stato confusionale,unadi. Un uomo di origini straniere che vive a Montegranaro (Fermo) aveva fatto perdere le sue tracce da ore ed era stata segnalata la scomparsa.l’allarme dei conoscenti, preoccupati perché non riuscivano a trovarlo, era scattata la macchina dei soccorsi e delle, coordinata dalla prefettura. Uno spiegamento di forze, tra vigili del fuoco, carabinieri e operatori sanitari del 118. Anche il sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi, non appena informato dell'accaduto, si è attivato rimando in contatto con i soccorritori e gli agenti della polizia locale. L’uomo è stato sottoposto alle prime cure; da chiarire le cause dell’allontanamento.