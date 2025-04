Ternitoday.it - Scomparsa a Roma, la tragedia: trovato in una valigia il cadavere di Ilaria Sula

Leggi su Ternitoday.it

Drammatico epilogo nella vicenda di, la studentessa di 22 anni di origini ternane, di cui non si avevano più notizie dallo scorso 25 marzo.Il corpo della giovane è stato individuato in un’area boschiva in fondo a un dirupo nei pressi del Comune di Poli, trae Tivoli.