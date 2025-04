Ilrestodelcarlino.it - Scienza e filosofia vanno a braccetto

Intelligenze. Circolarità. Avvenire. Sono i tre temi della quindicesima ‘Festa die di. Virtute e Canoscenza’, in programma dal 10 al 13 aprile tra Foligno e Fabriano, città che per il terzo anno consecutivo fa parte del progetto lanciato dal Laboratorio di Scienze Sperimentali della città umbra. La Festa culturale che unisce l’Umbria e le Marche proporrà 163 conferenze tenute da 142 relatori. Ventotto quelle previste a Fabriano, l’11 e il 12 aprile, con protagonisti 30 relatori. Tra di loro ci sono alcune delle massime personalità della cultura scientifica italiana. Come Piergiorgio Odifreddi, matematico e divulgatore spesso ospite di programmi televisivi, atteso sabato 12 (ore 18) al Cinema Montini con l’incontro intitolato ‘L’Intelligenza Artificiale, da Pigmalione a DeepSeek’.