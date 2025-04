Oasport.it - Sci alpino, Christof Innerhofer vince in discesa ai Campionati Italiani! Stoccata a 40 anni, battuto Paris

ha vinto lalibera deidi sci, imponendosi sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino con il tempo di 1:18.19. L’infinito veterano altoatesino, che lo scorso 17 dicembre ha compiuto 40, si è regalato una grandissima gioia in Val di Fassa e ha conquistato il tricolore in questa specialità per la quarta volta in carriera dopo le affermazioni del 2016, 2018 e 2023 (fu secondo nel 2019 e nel 2021, terzo nel 2022).L’azzurro ha messo la ciliegina sulla torta a una stagione in cui è riuscito a meritarsi un paio di dodicesimi posti in Coppa del Mondo (nei superG di Kitzbuehel e di Crans Montana), sciando sempre con la voglia di un ragazzino nonostante le primavere avanzino inesorabilmente.ha dettato legge in un contesto decisamente competitivo, facendo la differenza nel secondo e nel terzo settore dove è risultato il migliore.