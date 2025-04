Secoloditalia.it - Schlein a Frascati tuona contro le destre, ma il sindaco Pd di Grottaferrata flirta con CasaPound

Ai Castelli romani è in programmazione il nuovo film sul Pd. Genere comico o meglio tragicomico. Titolo provvisorio: il partito più pazzo del mondo. E se qualcuno mette in dubbio l’iperbole può farsi una passeggiata di tre chilometri: è la distanza che separada.Le due località dei Castelli romani sono diventate centrali nelle cronache nazionali, per la sinistra, alla luce di due vicende distanti e distinte ma che certificano il corto circuito del partito di Elly. Asi è conclusa, domenica scorsa, la scuola di formazione per giovani dem, con l’intervento conclusivo della stessa segretaria. Elly non ha fatto mancare il solito sermoncino laico ai duecento giovanissimi partecipanti al corso, senza trascurare il rituale capitolo dedicato alle“pericolose” con i conseguenti appelli partigiani, nell’immancabile mobilitazione da eterno 25 aprile.