Forlitoday.it - Schianto tra due auto a Bertinoro, soccorsi due feriti lievi

Leggi su Forlitoday.it

Duenell'incidente che si è verificato mercoledì intorno alle 16.30 in via Maestrina nel comune di. A entrare in collisione sono state due vetture. Le due persone alla guida dei mezzi sono state assistite dal personale sanitario. Sul posto, assieme al 118, si è portata una.