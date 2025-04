Temporeale.info - Scatta l’allarme TV, 750 euro di multa. Ma il canone Rai non c’entra nulla

Leggi su Temporeale.info

per una nuovadi 750per la tv. Ma ilRai questa volta non: il motivo è un altro, i dettagli Suona un nuovo allarme per gli utenti e fruitori di contenuti multimediali in tv che rischiano unafino a 750alla prima infrazione, doppia (e . L'articoloTV, 750di. Ma ilRai nonTemporeale Quotidiano.