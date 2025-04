Ilrestodelcarlino.it - Scatta la settimana dell’ecologia. Festa speciale al Centro del riuso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tutto pronto a Ozzano per la decima edizione della, dal 5 al 12 aprile. L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Ambiente in collaborazione con associazioni e realtà locali vuole porre l’attenzione sugli impatti che azioni e abitudini quotidiane hanno verso l’ambiente, per sensibilizzare sulle numerose pratiche sostenibili possibili. Durante laeventi e attività per tutti, dai bambini agli adulti, attraverso incontri, laboratori e attività. Non mancheranno momenti di convivialità e passeggiate per riscoprire le bellezze naturali del territorio, tra le quali il Parco regionale dei Calanchi dell’Abbadessa. Punto forte della manizione il compleanno deldelche quest’anno festeggia 20 anni, e per il quale è stato organizzato un momento ad hoc.