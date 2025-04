Lanazione.it - Scarichi liberi, molti interventi sul territorio per portare acque a depurazione

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 2 aprile 2025 – Sono numerosi i progetti dislocati sulperlereflue ancora non collegate agli impianti diche interessano le zone dell’aretino, del casentino e della tiberina. “tutti gliè fondamentale per garantire la sicurezza dell’ambiente e dei cittadini - commenta l’amministratore delegato Francesca Menabuoni. - Le risorse economiche e progettuali messe in campo, testimoniano quanto Nuoveritenga importante questo impegno”. “L’impegno dell’azienda è da sempre concentrato anche nell’aspetto ecologico - dichiara il Presidente Carlo Polci. Depurare è importante quanto dotare il più grande numero possibile di cittadini dell’adduzione di acqua pubblica. Lo sforzo imponente messo in campo nell’attuale piano delle opere testimonia un’attenzione al benessere generale dell’ambiente che è fondamentale i cittadini conoscano e, speriamo, apprezzino”.