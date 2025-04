Anteprima24.it - Scalo merci a Ponte Valentino, occasione irripetibile per Sannio e Irpinia

Tempo di lettura: 3 minutiSottoscritto stamani un protocollo di intesa per lonell’area industriale di. Il documento fa seguito ed è conseguenza operativa di un documento-madre siglato alcune settimane or sono tra le Istituzioni locali e la Confindustria che dettava le linee di indirizzo per procedere alla realizzazione dell’opera, finanziata dalla Regione Campania che sfrutta le preesistenze infrastrutturali del fascio binari della linea Benevento-Foggia-Bari e di un capannone nell’area alle porte della Città capoluogo alla confluenza del Tammaro nel Calore.A siglare l’intesa sono stati la Confindustria, Confindustria, ASI, l’Assofer e Fai Campania: le indicazioni di natura tecnica-operativa saranno immediatamente avviate con una Conferenza di Servizio già indetta per domani.