Oasport.it - Scacchi, Europei femminili: Brunello e Zimina pattano nel terzo turno

A Rodi anche la terza giornata delle undici previste per glidiha visto la propria conclusione. Il numero di leader si è notevolmente ridotto ed è ora ristretto a tre giocatrici, le uniche a 3/3: l’estone Mai Narva, l’olandese Eline Roebers e la georgiana Anastasia Kirtadze.Ieri ci eravamo lasciati con Marinaassegnata alla primaera per giocare con la georgiana Bella Khotenashvili, numero 9 per ELO tra le iscritte. La partita si è conclusa con una rapida (e sostanzialmente indolore) patta, che lascia le due giocatrici a quota 2,5, in un gruppo vicino alle 20 unità e nel quale è rientrata anche la numero 1 del torneo, anche lei georgiana, Nino Batsiashvili.Per quanto riguarda Olga, anche nel suo caso giunge la patta con l’austriaca Elisabeth Hapala.