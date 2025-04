Sport.quotidiano.net - Sassuolo Ancora undici reti e sarà record

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Lorenzo LonghiI cinque gol rifilati sabato alla Reggiana hanno prepotentemente avvicinato ila uno dei tantiche, in questa stagione, i neroverdi potrebbero superare riscrivendo gli annali del torneo.Nel caso di specie, si parla del primato relativo al maggior numero dimai segnato da un club di Serie B in una stagione a 20 squadre,che appartiene peraltro a un nome altisonante del nostro calcio e che resiste ormai da 42 anni: il Milan 1982-83, infatti, chiuse la campagna cadetta con ben 77, e attualmente al, che ne ha segnate 67, ne mancano 10 per raggiungere i rossoneri e 11 per superarli. Quando mancano sette giornate al termine, l’obiettivo è più che possibile, soprattutto se si considera che la media neroverde, in questo momento, è di 2,16 gol a partita; se venisse mantenuta, ilsarebbe appannaggio della squadra di Grosso.