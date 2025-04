Lanazione.it - Sarà la superstar della lirica Katia Ricciarelli ad aprire ufficialmente l’edizione 2025 de “Le Stanze dell’Opera”

Arezzo, 2 aprilelaadde “Le” con una masterclass esclusiva in programma dal 4 al 7 aprile, che vedrà la partecipazione di cantanti lirici e musicisti per un percorso di studio che unisce tradizione e innovazione. Appuntamento dal 4 al 7 aprile con la grande soprano, iconainternazionale, che torna ad Arezzo dopo il successo delprecedente per guidare i partecipanti in un percorso formativo d’eccellenza, focalizzato sull’interpretazione e sulla tecnica vocale personalizzata. Prevista inoltre per lunedì 7 aprile ore 17 un momento di incontro con i protagonisti delle masterclass. Oltre a lei, alla scuola voluta e diretta dal baritono di fama internazionale Mario Cassi, parteciperanno docenti riconosciuti in tutto il mondo come il baritono Lucio Gallo, il soprano Gaia Matteini, l’opera mentor Eleonora Pacetti e il manager di artisti lirici Maurizio Scardovi, insieme alle new entry Sumi Jo - la cui masterclass è già sold out -, Francisco Araiza e Sonia Ganassi, oltre a Eleonora Sepe che ritorna con un corso speciale per maestri sostituti, ripetitori e cantanti che vogliono imparare un ruolo.