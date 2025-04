Thesocialpost.it - Sara e Ilaria, due femminicidi in poche ore in Italia: le lacrime ora devono diventare azione

Quando muoiono due ragazze in due giorni, quando i loro corpi vengono trovati straziati, abbandonati, vilipesi, qualcosa dentro di noi si spezza. Non è solo rabbia. Non è solo dolore. È un silenzio che assorda, una resa collettiva che ci prende in gola e ci lascia muti.è stata uccisa dopo mesi di molestie mai denunciate.è finita in una valigia. Le hanno tolto tutto: la voce, il respiro, il diritto di esistere. E intorno, il mondo ha fatto esattamente quello che fa sempre: ha continuato a girare.La verità più feroce è che non si tratta più di eccezioni. Ogni volta ci illudiamo che sia l’ultima, che sia un caso isolato, che non succederà di nuovo. Ma succede. Ancora. Ancora. Ancora. E allora ci ritroviamo qui, a cercare parole che non bastano più, a raccontare l’ennesima storia che avremmo voluto non scrivere mai.