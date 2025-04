Tg24.sky.it - Sara Campanella uccisa a Messina, oggi l’interrogatorio di Stefano Argentino

Compariràdavanti al gip per la convalida del fermo, lo studente universitario di 27 anni accusato dell’omicidio della compagna di università, la ventiduennein strada a. Probabile che davanti al giudicesi avvalga della facoltà di non rispondere. Testimoni affermano che la vittima subiva da due anni le attenzioni moleste del suo assassino, che non si rassegnava a essere respinto.