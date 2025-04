Notizieaudaci.it - Sara Campanella, Stefano Argentino confessa: la versione sul rapporto con la vittima, le ultime immagini

Leggi su Notizieaudaci.it

Hato davanti al gip di avere ucciso, la studentessa di Misilmeri brutalmente assassinata a Messina. Il suo presunto killer,, interrogato in carcere, non ha fornito alcuna spiegazione per il suo gesto nei confronto della collega di corso di cui si era invaghito.al Gip: ‘Interesse reciproco non concretizzatosi’L’avvocato difensore Raffaele Leone, al termine dell’interrogatorio, ha dichiarato:“Non ha spiegato perché l’ha uccisa. Ha risposto solo a domande di conferma sugli adempimenti. Si è reso conto di quello che ha fatto ed è in uno stato di profonda prostrazione.”Secondo quanto emerso,continuava a riportare l’attenzione sul suocon, sostenendo che tra loro ci fosse un interesse reciproco mai concretizzatosi in un fidanzamento.