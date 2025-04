Ilfattoquotidiano.it - Sara Campanella, la madre di Stefano Argentino voleva aiutare il figlio a fuggire. Il gip: “C’era un biglietto”

L’assassino disarebbe stato aiutato dalla. Questo è quanto emerge dalle indagini dei carabinieri che hanno scovato undella donna, lasciato all’altro“nel quale la donna faceva riferimento alla necessità di allontanarsi per un po’. Con la scusa di curarsi, rassicurando, allo stesso tempo, sulle proprie condizioni, nonostante dai successivi accertamenti non risultassero particolari problemi di salute della donna che ne giustificassero l’allontanamento: circostanza che quindi suffragava la convinzione che dietro tale “allontanamento” si celasse la volontà della donna diila non farsi trovare”.Questo è quanto emerge dalle indagini e riportato nero su bianco dal giudice per le indagini preliminari, Eugenio Fiorentino, nell’ordinanza di convalida del fermo diper l’omicidio di, la studentessa 22enne dell’università di Messina, accoltellata nel pomeriggio del 31 marzo in strada, poco dopo la fine delle lezioni del corso di tecnico di laboratorio biomedico, frequentate anche da