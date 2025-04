Secoloditalia.it - Sara Campanella, Argentino ai pm: “L’ho uccisa io”. Le amiche: “La molestava dal primo anno di università”

Ha confermato di aver colpito a morte. È durato circa due ore l’interrogatorio di garanzia di Stefanonel carcere Gazzi di Messina. Il 26enne, arrestato con l’accusa di avere ucciso la studentessa di 22 anni, davanti al pm ha confermato l’omicidio. “ha confermato i fatti, senza scendere nei particolati, e ha risposto ad alcune domande”, ha riferito il legale Raffaele Leone. Sulle motivazioni del gesto non ha detto nulla”, fa sapere l’avvocato. Durante l’interrogatorio di garanzia l’assassino non ha detto al gip dove si trova l’arma del delitto, che ancora non è stata ritrovata.conferma l’omicidioDurante l’interrogatorio“era lucido” ma “frastornato da tutta la vicenda”. Alla domanda sul perché lunedì avesse raggiunto, l’avvocato ha replicato: “Voleva il classico chiarimento, voleva parlare con lei”.