Lapresse.it - Sara Campanella, a Messina l’interrogatorio di Stefano Argentino

Leggi su Lapresse.it

davanti al gip dioggi perdi garanzia. Il 27enne è stato fermato per l’omicidio diavvenuto due giorni fa a. L’avvocato Raffaele Leone ha rinunciato alla difesa del ragazzo: ha spiegato di non poterlo fare per una questione personale.dovrà nominare un nuovo difensore o ne verrà assegnato uno d’ufficio. Dopo averla perseguitata per almeno due anni, da quando l’ha conosciuta all’università diche anche lui frequentava, nonostante i no, l’ha seguita e l’ha accoltellata a morte, colpendola almeno due volte, di cui una al collo, prima di fuggire lasciandola a morire in un lago di sangue. Così, secondo gli inquirenti,, 27 anni di Noto, ha ucciso, 22 anni, aggredendola in pieno giorno per le strade nei pressi dello stadio divicino a un distributore di benzina.