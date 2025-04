Laspunta.it - Sanità, i Nas ispezionano gli ospedali del Lazio. Riscontrate carenze al Goretti di Latina

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e(NAS) hanno effettuato una serie di ispezioni neglidel, con particolare attenzione alle condizioni igienico-sanitarie e alla gestione delle liste d’attesa.Nel corso delle verifiche, svolte in diverse strutture sanitarie della regione, sono statealcune irregolarità riguardanti l’organizzazione degli appuntamenti per visite specialistiche e interventi chirurgici. In particolare, i NAS hanno rilevato che in due strutture della provincia di Roma, nonostante l’assenza di disponibilità nelle agende pubbliche, venivano programmati interventi e visite in regime intramoenia, sollevando preoccupazioni sulla corretta gestione delle liste d’attesa. Questi episodi sono stati segnalati alle autorità competenti per ulteriori indagini.