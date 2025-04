Juventusnews24.com - Sancho via dal Chelsea? Maresca annuncia: «Per me la sua situazione non cambia. Vi dico come stanno le cose»

di Redazione JuventusNews24via dal? Enzoha parlato del futuro dell’esterno inglese, a lungo cercato dal calciomercato Juve nella scorsa estateIntervenuto in conferenza stampa, Enzoha parlato così del futuro di Jadonin casa. L’annuncio sull’esterno a lungo seguito anche dal calciomercato Juve.– «Se voglio tenere? Tutti i giocatori che sono con noi. li amo tutti. Ma in questo momento, è il momento di finire bene e non pensare alla prossima stagione. Cosa succederà in estate, lo vedremo. Sono felice con tutti i giocatori che sono qui. Probabilmente avete più notizie di me riguardo a Jadon. Per me, la suanon, è esattamente la stessa. Sicuramente può fare meglio in termini di numeri, non c’è dubbio, ma non riguarda solo Jadon.