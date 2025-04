Internews24.com - San Siro Inter, anche Fontana replica a Marotta: «Non so quali tempi si aspetta, io ho sempre detto quella cosa lì!»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneSan: le parole del presidente della Regione Lombardia sul futuro dello stadiocettato a margine di un evento all’istituto neurologico Carlo Besta di Milano, il presidente della Regione Lombardia, Attilio, è tornato sul tema del nuovo Sane sulle parole pronunciate ieri dal presidente dell’Beppe. Queste le dichiarazioni di Sala sul futuro dell’impianto per i nerazzurri e per il Milan, riportate dall’Ansa.SAN– «Non ho ancora visto i dettagli, devo incontrare nei prossimi giorni il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in quell’occasione mi presenteràil progetto, le necessità e le richieste, quindi si potrà esserepiù precisi nel valutare i».SULLE PAROLE DI? – «Bisogna vederesono iche sie bisogna vederesono i problemi che eventualmente ci sono.