San Cristoforo, accolto in casa nonostante l'ammonimento, picchia moglie e figlia: arrestato

Un 39enne catanese, già pregiudicato per reati contro la persona, era già stato ammonito dal non adoperare più condotte violente nei confronti dellala quale, peraltro, lo aveva anche riin, pensando che si fosse ravveduto.Tuttavia, il gesto della donna è stato ricambiato con schiaffi, pugni, minacce, ed è per questo che l’uomo è statoper maltrattamenti, tentata estorsione e minacce dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.L’epilogo di questa storia è avvenuto l’altra sera, all’ora di cena; la coppia e i tre figli erano stati fuori per una passeggiata, ma il 39enne non aveva perso occasione per fermarsi in diversi bar dove, con la scusa di dover salutare alcuni amici, aveva invece abusato di alcolici.