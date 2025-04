Calcionews24.com - Sampdoria, Gastaldello avvisa la squadra: «La Samp in C è un pugno in un occhio: ci sono tutti i mezzi per salvarsi, ma la squadra deve fare questo»

Le parole di Daniele, ex difensore della, sul momento difficile dei blucerchiati: «Lain C è unin un» L’ex difensore dellaDanieleha parlato del momento dei blucerchiati, al momento nelle ultime posizioni di classifica di Serie B e con la concreta paura di una retrocessione in Serie C. .