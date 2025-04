Ilgiorno.it - Salone del Mobile 2025, zona rossa in fiera a Rho: “Garantire un ambiente sicuro a visitatori e operatori”

Leggi su Ilgiorno.it

Rho (Milano), 2 aprile– In occasione deldelin programma nei padiglioni di Rho delladall'8 al 13 aprile, l’area dellaa Rho, alle porte di Milano, diventa. Il Comitato per l'ordine e la sicurezza, presieduto oggi dal prefetto Claudio Sgaraglia, ha messo a punto un piano di interventi straordinari “perunaie aglidel settore” in considerazione dell'arrivo previsto ogni giorno di 40-50 milacon picchi anche di 80 mila e del fatto che fra il 2022 e il 2024 nei giorni delc'è stato un picco di reati contro il patrimonio, il doppio rispetto alla media annuale del comune di Rho.dele Fuori: date, biglietti e distretti del design Per questo il comitato ha dato il via libera a una ordinanza prefettizia per istituire unanelle aree fieristiche più sensibili, come già è in vigore in alcune parti della città, da piazza Duomo, ai Navigli, ai circondari delle stazioni ferroviarie.