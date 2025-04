Salis Post muto | una foto feroce | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un "" ma molto eloquente, quello condiviso dalla Lega sui social. Da una parte, a sinistra, c'è Ilaria, l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra "eletta per non essere giudicata colpevole". Dall'altra, a destra, c'è Marine Le Pen, "giudicata colpevole per non essere eletta". Un commento caustico eche mette a confronto due vicende a cavallo tra giustizia e politica che hanno come sfondo il Parlamento europeo. L'eurodeputata italiana, come noto, ha trascorso oltre un anno in un carcere a Budapest, accusata dai giudici ungheresi di aver partecipato al pestaggio di un militante di ultra-destra nelle strade della Capitale. Dopo una disputa legale con il governo italiano, laè stataa ai domiciliari e poi è tornata in Italia. Nel frattempo, Fratoianni e Bonelli hanno deciso di candidarla alle Europee del giugno 2024, dove l'attivista antifascista è stata eletta come campionessa di preferenze.