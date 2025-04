Zon.it - Salerno Letteratura, il 6 Aprile Tommaso Ariemma ospite dei #FuoriFestival

del nuovodi, il 6alle 18 nello Spazio Matteotti, sarà, autore di “I piedi del mondo. Come le scarpe Nike hanno rivoluzionato l’immaginario globale” (Luiss University Press), in dialogo con Alfonso Amendola.IL LIBROLa vita di ogni persona è dall’alba dei tempi volta a una costante ricerca della felicità, o almeno all’illusione di poter sconfiggere la paura. Nel corso dei secoli chi si è occupato di cercare risposte a questi bisogni sono stati artisti, filosofi, pensatori, sempre più orientati verso soluzioni metafisiche. Ecco invece che un paio di scarpe, quelle che la Nike ha commercializzato a partire dal 1964, danno il via non soltanto a una straordinaria vicenda d’impresa, ma anche a un’autentica rivoluzione culturale: adesso la felicità è a portata di mano, o meglio, di piede.