Inter-news.it - Sala poco elegante: «Marotta scettico sullo stadio? Pensi allo scudetto. Parlo con Oaktree»

Leggi su Inter-news.it

ha deciso di alzare i toni e rispondere in manieraa Giuseppe, amministratore delegato dell’Inter, che nei giorni scorsi aveva espresso il proprio scetticismo sui tempi di realizzazione del nuovo.FUORI LUOGO – A margine di un evento organizzato a Linate, il sindaco di Milano ha liquidato le parole di il presidente dell’Inter Giuseppecon una frase che suona più come una frecciata che come una dichiarazione istituzionale: «Quello che deve fare è portare a casa lo. Di questa questione necon».ha dunque preferito “liquidare” le perplessità di un dirigente di livello mondiale con una battuta sminuente. La costruzione di un nuovo impianto è un nodo cruciale per il futuro dell’Inter e del Milan, eppure, invece di rispondere con concretezza, il sindaco ha scelto di usare toni che potrebbero apparire sprezzanti.