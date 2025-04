Quotidiano.net - Saipem ottiene contratti da 720 milioni di dollari in Medio Oriente e Guyana

Leggi su Quotidiano.net

si è aggiudicata nuoviine inper un importo complessivo di circa 720di, pari a 667,13di euro. Lo si legge in una nota in cui il gruppo ingegneristico indica che insono previste attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (Epci) per la riparazione di condotte sottomarine danneggiate, con un impegno previsto di 3 anni. Il secondo contratto è un 'avviso limitato di inizio lavori' (Lntp) di ExxonMobil, soggetto alle necessarie approvazioni governative e normative, e comprende l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione (Epci) di strutture sottomarine per il giacimento petrolifero Hammerhead, situato nel blocco Stabroek al largo dellaa una profondità di circa mille metri.