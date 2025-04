Cultweb.it - Sacchetti di nicotina: possono aiutare a smettere di fumare?

Secondo i dati dell’ISS, circa un adulto su quattro in Italia è un fumatore. Lo stesso ISS ha stimato che circa il 30% dei fumatori, ogni anno, cerca didi. Purtroppo nel 78% dei casi il tentativo fallisce. Non è una novità chedisia una delle cose più difficili da fare. Oltre alla componente di dipendenza fisica, c’è anche tutta una parte legata alla ritualità e alla sfera sociale che è molto difficile da sradicare.Non sorprende che chi tenta didiè disposto ad approcciare qualunque metodo pur di aumentare le possibilità di successo o di ridurre la sofferenza che l’astinenza dal fumo provoca, specialmente nei primi mesi.Con l’avvento deidinel mercato italiano, sono stati in molti a chiedersi che questo nuovo prodotto – che contiene esclusivamentee aromi e non contiene tabacco – possadi