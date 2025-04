Sabaudia, va alle poste per prelevare con una carta di credito rubata

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 aprile 2025- Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di, a conclusione di attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un uomo di 38 anni residente a Roma, già notoforze di polizia, per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti e ricettazione.Nello specifico, l’indagato è ritenuto responsabile di aver effettuato due distinti prelievi di denaro contante presso l’ufficio postale di, mediante l’utilizzo di unadi, quest’ultima risultata oggetto di furto avvenuto lo scorso 16 marzo a, all’interno di un’autovettura.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art.