Sabato alle 17 15 la gara allo stadio Arena Garibaldi I nerazzurri sono quasi perfetti in casa Ma il risultato dell’andata dà speranza

Quanto manca al Pisa per l’appuntamento con la storia? Poco, molto poco. Lo Spezia arranca, non tiene il passo dei toscani e del Sassuolo.al momento 8 i punti di vantaggio di Inzaghi su D’Angelo a 7 giornate dalla fine, l’ex leggenda del Milan sta per rifarlo, dopo aver portato in A Benevento e Venezia rispettivamente nel 2020 e 2017. E, nel segno del nerazzurro, per i fratelli Inzaghi potrebbe essere un anno da incorniciare. Detto questo, il Modena avrà di fronte una squadra che ha saputo battere lo scorso dicembre al Braglia, con l’arma della verticalità grazieprerogative di Caso (nella foto la sua rete). Ancor prima di quel gol, però, i canarini furono bravi a reggere l’urto fisico a centrocampo: è questa la caratteristica fondamentale della squadra di Inzaghi. Touré, Piccinini, Marin, Angori costituiscono una linea mediana di assoluto valore muscolare, oltre che tecnico.