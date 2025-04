Inter-news.it - Sabatini pronostica: «Inter passa con il Bayern Monaco. Poi il Barcellona!»

Sandroha effettuato le sue previsioni in merito al percorso dell’nelle competizioni in cui è ancora in corsa, in specie in Champions League: dal suo punto di vista, i nerazzurri potranno superare ilai quarti di finale.IL PRONOSTICO – L’affronterà ilnel doppio confronto valido per i quarti di finale di Champions League. Relativamente al confronto tra le due grandi del calcio europeo, il giornalista Sandroha effettuato le seguenti considerazioni al podcast di Calcio Selvaggio: «L’è pronta, per il suo spessore, anche a vincere la Champions League. Per mecoled esce successivamente col. Campionato? È la più forte, ha 3 punti di vantaggio, per me nelle giornate rimanenti riuscirà a conservare almeno un punto di vantaggio.