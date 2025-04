Secoloditalia.it - Ruspe in azione in Giordania: dove è stato battezzato Gesù sorgerà un parco turistico

Leggi su Secoloditalia.it

La valle di Wadi Kharrar inè famosa per essere il luogo in cui l’apostolo ed evangelista cristiano Giovanni battezzòe il resto delle persone che decisero di convertirsi. Le sorti di questo territorio, rimasto finora incontaminato, potrebbero cambiare molto presto: infatti, il governo giordano ha intenzione di riqualificare il territorio a scopo, secondo il volere del re Abdullah II.Si tratta di un investimento gigantesco da 235 miloni di dinari (307 milioni di euro) che, come riporta il Corriere della sera, vedrà ben presto la costruzione di ristoranti, pizzerie, bazar, negozi, hotel e un grande anfiteatro. Non mancheranno i parcheggi capienti non soltanto per i mezzi di trasporto, ma anche per le comitive che sopraggiungeranno sul vecchio luogo sacro.C’è chi dice no allo sfruttamento del territorio sacro inserito nei beni dell’Unesco dal 2014, tra questi il direttore generale del sito, Rustom Mkhjian, un cristiano armeno che nel 1991 ha studiato restauro alla Sapienza.