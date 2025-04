Corrieretoscano.it - Rugby: sei talenti toscani nella Nazionale Italiana U18 per il Festival Sei Nazioni

Sei giovanideltoscano si sono meritati la confermaUnder 18, che si appresta a disputare il prestigiosoSeidi categoria. Tra i convocati spiccano quattro atleti classe 2007 dell’Unicusano Livorno: Alessandro Augusti (pilone), Edoardo D’Ammando (mediano di mischia), Jacopo De Rossi (tallonatore) e Leonardo Tosi (pilone). I quattro livornesi si sono messi in grande evidenza sabato scorso, contribuendo alla vittoria dell’Italia giovanile contro il Galles.A completare la pattuglia toscana ci sono anche Giovanni Checcucci e Fabio Salvanti, entrambi in forza all’UnioneFirenze, segno di un movimento regionale in forte crescita e sempre più capace di fornirealle selezioni nazionali.Il responsabile tecnico dellaUnder 18, il livornese Paolo Grassi, ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per il raduno di preparazione in vista del torneo, che si terrà a Vichy, in Francia, dal 10 al 18 aprile.